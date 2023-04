De Peiling: ik poep nooit buiten de deur

Het is vandaag nationale poepdag. Een dag 'om de relatie tussen ontlasting en gezondheid te benadrukken'. Nou zijn er heel veel mensen die uit schaamte niet op het werk, in een restaurant of ergens anders poepen. Eigen pot is goud waard lijkt het devies. Maar heel gezond is dat niet. Het zorgt voor verstoppingen, krampen en pijn. Hoe zit dat bij jou? Poep jij buiten de deur?

Uit onderzoek van onderzoeksbureau Markteffect blijkt dat 41 procent van de Nederlanders geen grote boodschap buiten de deur doet. Ruim een kwart van de Nederlanders geeft aan dat zij niet naar het toilet gaan als zij weten dat anderen hen kunnen horen. De angst om te poepen komt al uit het verleden. Volgens 'poepdokter' Nienke Gottenbos zijn we als mensen bang om uit de groep gestoten te worden als we iets doen wat niet de sociale norm is. Poepen valt daar ook onder, ook al doet iedereen het.

Gezondheid

Je ontlasting geeft een goede indicatie van hoe het met je gezondheid gaat. Toch wordt er door mensen weinig aandacht besteed aan hun ontlasting en spreken we er nauwelijks over met elkaar. De schaamte die we ervaren zorgt er zelfs voor dat veel mensen te laat naar de huisarts gaan bij klachten. Misschien wordt het toch tijd om over poep te gaan praten, want het kan vervelende klachten voorkomen.