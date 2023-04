Jongen (17) bewusteloos geslagen bij poging tot beroving na kermis Bovenkarspel

Een 17-jarige jongen is tijdens de kermis van Bovenkarspel slachtoffer geworden van een gewelddadige poging tot diefstal. Afgelopen zaterdag had een andere jongen het voorzien op zijn jas. Toen hij die weigerde af te geven, werd hij mishandeld. De politie zoekt getuigen die de mishandeling hebben gezien.

Tijdens de mishandeling was er volgens een getuige een grote groep jongeren aanwezig, die de mishandeling gezien moet hebben. De verdachte is volgens de politie een jongen van ongeveer 17 jaar oud en heeft een donkergetinte huidskleur.

Na een bezoek aan de kermis zat het slachtoffer op een schommel aan de Dr. Flemingstraat in Bovenkarspel. Daar werd hij benaderd door een andere jongen die de jas van het slachtoffer wilde hebben. Het slachtoffer weigerde, waarna hij zo hard werd geslagen, dat hij bewusteloos raakte. Hij liep mogelijk botbreuken op in het gezicht. De jas is uiteindelijk niet meegenomen.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

