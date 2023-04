Publiek kan vrijdagavond afscheid nemen van Huub Oosterhuis in De Rode Hoed

In De Rode Hoed kan vrijdagavond door belangstellenden afscheid worden genomen van theoloog en dichter Huub Oosterhuis. Dat meldt de familie vandaag in overlijdensadvertenties in diverse kranten. Oosterhuis overleed afgelopen zondag op 89-jarige leeftijd.

De Rode Hoed is één van de cultuur- en debatcentra waarvan Oosterhuis aan de wieg stond. Ook was hij betrokken bij de oprichting van De Balie en De Nieuwe Liefde.

Oosterhuis was vooral bekend als tekstdichter en theoloog. Hij gold als een vernieuwer binnen de kerk en schreef vele teksten en liederen die in kerken gezongen worden. Ook bracht hij diverse dichtbundels uit en was hij lange tijd als voorganger verbonden aan de studentenekklesia in De Rode Hoed.

Zaterdag wordt er een afscheidsdienst voor Oosterhuis gehouden in de Westerkerk. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden, zo laat de familie weten.