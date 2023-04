Studenten blij met leven achter tralies van voormalige koepelgevangenis

Jackie uit China en Richelle uit Zuid-Afrika studeren al een half jaar aan de Haarlem Campus in De Koepel. Maar hun campuswoning is pas sinds kort beschikbaar door vertraging van de verbouwing. Er moest veel werk verzet worden om de cellen zo comfortabel mogelijk te maken.

Dat de studenten nu ook echt in de voormalige gevangenis wonen, is voor directeur Timo Timmerman een grote mijlpaal. Hierdoor krijgt het echt de uitstraling van een campus.

Hij moest de internationale studenten voor de compleet Engelstalige studies in oktober vorig jaar onderbrengen in Amsterdam en Hoofddorp. Vooral voor de beginnende studenten vindt hij het belangrijk dat er een woning voor ze is in Haarlem. "We willen dat mensen die hier komen, zich geen zorgen hoeven te maken over een woning en dat ze zich het eerste jaar helemaal kunnen richten op hun studie."

De eerstejaarsstudenten Jackie en Richelle zijn erg tevreden over hun leven achter de tralies...