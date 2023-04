Kunstwacht houdt bekladde monumenten schoon: "De geschiedenis moet er netjes bij staan"

De nationale herdenking op 4 mei komt dichterbij en de aanloop daarnaartoe is voor Joram Grootveld van de Kunstwacht ieder jaar een drukke periode. Door het hele land onderhouden zij voor verschillende gemeentes monumenten, waaronder een aantal in Amsterdam: het Nationaal Monument op de Dam en het Namenmonument.

De gemeente onderhoudt de monumenten in de stad in principe zelf. Vorig jaar werd 47 keer graffiti verwijderd van kunstwerken of monumenten in de stad na een melding. Er werd nog eens 30 keer graffiti verwijderd, zonder dat daar melding van was gedaan.

Wanneer er meer mankracht en vooral meer expertise nodig is, wordt de Kunstwacht ingezet. Joram Grootveld werkt bij de kunstwacht, door heel Nederland houdt hij monumenten intact, zo ook in Amsterdam. "Er is altijd wel iemand in Amsterdam aan het werk", vertelt hij. Ze worden ingezet wanneer er bekladding op kunstwerken zit, of wanneer er bijvoorbeeld een onderdeel van een monument is afgebroken.