Politie geeft nieuwe beelden vrij van reeks overvallen op Purmerendse aannemer

De politie heeft vanavond in het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht besteed aan een aantal overvallen op een vijftigjarige ondernemer uit Purmerend. Daarin werden nieuwe beelden getoond van de overvallers in deze zaken. De man is in 2022 in een halfjaar tijd maar liefst drie keer slachtoffer geworden van een overval.

De eerste overval vond plaats op 21 april. Hierbij werd de Purmerendse ondernemer overdag beroofd van zijn Rolex. Ook moest hij een bril van het dure merk Cartier afstaan. Van de beroving zelf zijn geen beelden, maar de politie heeft wel onderstaande camerabeelden van de verdachten. Volgens de politie is er mogelijk een derde persoon betrokken, die in de video is te zien. De bestuurder van de zwarte Toyota Yaris geeft iets af, wat deze derde persoon op de grond laat vallen. Tekst loopt door onder de video

Overval op 9 september Dezelfde aannemer werd op 9 september vorig jaar nog een keer overvallen. Aan die overval, in de buurt van zijn bedrijf aan de Antwerpenhaven, besteedde Opsporing Verzocht in 2022 al aandacht. Bij deze overval werd er opnieuw een peperduur horloge van Rolex buitgemaakt. De politie heeft van de overvallers bij deze zaak nieuwe beelden vrijgegeven. Op de beelden hieronder zijn twee mannen te zien, vlak voordat zij het slachtoffer op klaarlichte dag aanvielen. Ook de vluchtauto is gefilmd: een zwarte Volkswagen Golf. Tekst loopt door onder de video

Poging tot woningoverval op 20 oktober Alsof dat allemaal nog niet erg genoeg was, werd de Purmerendse ondernemer op 20 oktober ook nog eens het slachtoffer van een poging tot woningoverval bij zijn woning in Zuidoostbeemster. 's Ochtends vroeg stopten de honden van het gezin maar niet met blaffen. Toen de vrouw van de aannemer poolshoogte ging nemen met haar zoon stonden ze ineens oog in oog met drie in het zwart geklede mannen. Ze gooiden haar tegen de grond en sloegen haar in het gezicht. Twee bouwvakkers die in de buurt waren kwamen op het geschreeuw van de vrouw af. Dat zorgde ervoor dat de mannen vluchtten. De politie vermoedt dat de mannen een woningoverval wilden plegen. Twee dagen voor het incident legden bewakingsbeelden waarschijnlijk een voorverkenning vast. Drie onbekende mannen in donkere kleding liepen rond in de buurt en er werd een lichtblauwe Volkswagen Golf gefilmd. Tekst loopt door onder de video

De politie zegt in de uitzending nog niks te weten over het motief achter de overvallen. "Het zou kunnen gaan om één dadergroep die in wisselende samenstelling heeft geopereerd en het specifiek op dit slachtoffer heeft gemunt. Maar het kan ook zijn dat de daders van de verschillende berovingen elkaar helemaal niet kennen en dat het toeval is dat deze man drie keer doelwit is geweest." Volgens de politie zegt het slachtoffer zelf dat hij geen problemen of ruzie met iemand heeft.

"Het hele gezin is doodsbang dat de mannen terugkomen" Politie in Opsporing Verzocht