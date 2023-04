VVD stelt vragen over aantal explosies in de stad: "Mag niet iets worden dat went"

VVD-fractievoorzitter Claire Martens heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college vanwege het aantal explosies de afgelopen tijd in de stad. Volgens de oppositiepartij lijkt dat aantal toe te nemen. Zij vragen zich af of het college een patroon ziet en of eventuele daders is beeld zijn.

De afgelopen twee nachten vonden er meerdere explosies plaats in de stad. In de nacht van zondag op maandag ging er een explosief af bij een voordeur van een woning aan de Majubastraat in Oost en ook één voor een café aan de Csaar Peterstraat in het centrum. Afgelopen nacht was het opnieuw raak bij een ander pand in de Majubastraat. Bij alle drie de explosies was de schade aanzienlijk.

"Het aantal explosies lijkt toe te nemen. Dagelijks lezen we berichten over explosies bij kappers, horecazaken of midden in een woonwijk. Het is een wonder dat er nauwelijks slachtoffers zijn gevallen, maar we moeten er ook alles aan doen om dat te voorkomen", laat fractievoorzitter Claire Martens weten aan AT5. Het afgelopen jaar vonden er ongeveer honderd explosies plaats in de stad. De teller voor dit jaar staat inmiddels op minstens negentien.

Zorgelijke ontwikkeling

Volgens de VVD is het aantal explosies bij woningen en horecazaken een zorgelijke ontwikkeling. "Het is iets dat we op stadsniveau, landelijk en op Europees niveau moeten aanvliegen", aldus Martens. "Het begint bij duidelijke cijfers van doelen, locaties, tijdstippen, vormen van explosieven en zeker ook per stadsdeel. Vanuit daar moeten we verder. Maar het mag toch niet zo zijn dat een nieuwsbericht over een explosief in een woonwijk iets is dat zo went dat we er langs scrollen."

De fractie van de VVD zou daarom graag meer inzicht willen krijgen in de oorzaken van de explosies en de mogelijke verbanden daartussen. Zo willen zij weten of het college een patroon ziet op basis van de aantallen en de locaties, uit welke hoek de explosies komen en of er al daders in beeld zijn. Ook vragen zij zich af wat voor explosieven er worden gebruikt en hoe de daders deze bemachtigen.

De partij begrijpt dat openheid over deze zaken vanwege lopende onderzoeken lastig kan zijn, maar wil benadrukken dat het ook cruciaal is dat het stadsbestuur op de hoogte wordt gesteld uit welke hoek de explosies komen.