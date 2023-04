Lange rij bij RAI voor vaccinaties HPV en BMR

"Het is een puinhoop bij de RAI vanwege de vaccinaties", laat een tipgever weten aan AT5. "De rij start bij het station RAI en is een paar honderd meter lang." In de RAI kunnen meerdere vaccinaties worden gehaald, bijvoorbeeld voor HPV en BMR (bof, mazelen en rode hond).

Na school of werk

"Het klopt dat het op het moment heel druk is", reageert een woordvoerder van de GGD. "Wij hebben een x-aantal uitnodigingen gestuurd en rekenen per kind dat geprikt wordt ongeveer 5 minuten. Die inschatting hebben wij gemaakt op basis van de afgelopen jaren. Het kan zijn dat wij een verkeerde inschatting hebben gemaakt, maar het lijkt erop dat mensen niet naar hun oorspronkelijke afspraak komen. Ze komen dan pas na school of werk."

Volgens de woordvoerder is een ander probleem dat mensen naar de RAI komen, terwijl er ook bij hun in de buurt een priklocatie is. De woordvoerder laat weten dat het ook mogelijk is om op een andere dag je te laten vaccineren. "Er zijn heel veel prikdagen."

HPV-campagne

Wel is de GGD tevreden dat het erop lijkt dat de opkomst voor de HPV-vaccinatie hoog is. Over de precieze opkomst kan nog geen uitspraak over worden gedaan, omdat de campagne die loopt nog niet afgelopen is. Het Rijk startte dit jaar een zogenoemde inhaalcampagne. Iedereen die geboren is tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003 en de HPV-vaccinaties nog niet heeft gehaald, kan dit jaar zich kosteloos laten vaccineren.