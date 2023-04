OM eist celstraffen tot acht jaar voor doodsteken dansleraar Marcos Coelho op Rozengracht

Coelho werd in de nacht van 17 op 18 juli 2021 neergestoken vlak bij de Westermarkt. Hij werd op straat gereanimeerd door de hulpdiensten en naar het ziekenhuis overgebracht, daar overleed hij later aan zijn verwondingen. Coelho was een bekend figuur in de Braziliaanse gemeenschap in Amsterdam en woonde zo'n twintig jaar in de stad. Hij was professioneel danser en gaf ook les.

Kort na de steekpartij werden er drie verdachten aangehouden door de politie. Van het drietal zit op het moment niemand nog vast. De officier van justitie moet nog een besluit nemen of de derde verdachte, ook een 36-jarige man, nog voor moet komen bij de rechtbank. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het incident.