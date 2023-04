Tweede Kamer verbiedt tijdelijke huurcontracten: "Een goede dag voor huren"

De Tweede Kamer zal vrijwel zeker een initiatiefwet aannemen die een streep zet door tijdelijke huurcontracten. Contracten van twee jaar en korter mogen hierdoor in de meeste gevallen niet meer. Bij de stemming kan de wet rekenen op een meerderheid, zo meldt RTL Nieuws .

Tijdelijke contracten werden in 2016 geïntroduceerd, met de bedoeling het huuraanbod te vergroten. Dat gebeurde niet, zo blijkt uit een evaluatie. Bovendien dreven de tijdelijke contracten vooral de prijs op: nieuwe huurders kregen keer op keer te maken met een forse huurverhoging.

Initiatiefwet

Kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en Pieter Grinwis (ChristenUnie) willen de tijdelijke contracten nu met een initiatiefwet verbieden. De afgelopen weken was al duidelijk dat er brede steun was voor het plan. Vanavond worden de laatste vragen over de wet behandeld; de stemming vindt volgende week plaats. RTL Nieuws meldt dat het vaststaat dat tijdelijke huren zullen verdwijnen.