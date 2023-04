Inwoners zorgen voor 1656 m² aan groene daken in Velsen

Velserbroek, Santpoort en IJmuiden-Zuid krijgen er 1656 vierkante meter aan groene daken bij. De afgelopen maanden hebben inwoners zich ingezet om zoveel mogelijk daken te vergroenen in hun buurt. 121 buurtbewoners doen mee. “Het geeft zoveel nieuwe, positieve energie”, vertelt Inge Boon, de initiatiefnemer uit de Santhaesbuurt in Velsen.

De groene daken-actie startte begin december onder leiding van Rooftop Revolution. Deze actie kwam tot stand nadat de Velserbroekse Mariëlle Warmerdam zich vorig jaar bij de gemeente meldde met dit idee. Daarop hielp de gemeente Mariëlle met het organiseren van een buurtactie, wat leidde tot 36 groene daken in haar wijk. Ook volgden daardoor veel nieuwe aanvragen bij de gemeente voor groene daken.

10.000 stappen

Sinds december is er in zes buurten en in een wijk volop campagne gevoerd: de Santhaesbuurt (Santpoort-Noord), de Weidbuurt en Springer & Vogelbuurt (Velserbroek), de Vogel- en Bomenbuurt (IJmuiden) en heel Santpoort-Zuid.

Jessica van Doorn, initiatiefnemer uit de Bomen- en Vogelbuurt heeft de benen uit haar lijf gelopen: "We hebben bij heel veel mensen in de buurt briefjes in de bus gedaan. Ik ben echt wel aan mijn 10.000 stappen gekomen. Daarna zijn we met een speciale bakfiets van Rooftop Revolutions op het plein gaan staan, zodat iedereen vragen kon stellen. Ik stond er met thee, koffie en koekjes. Het was hartstikke druk en iedereen was heel enthousiast."

Biodiversiteit

Inge vindt het echt een ‘project om te doen’. “Veel groen is beter voor de biodiversiteit en de opvang van water. En het uitzicht: het oog wil ook wat. Of je op garagedak met kiezelstenen kijkt of een groen dak. Ik hoop dat het ook verkoelend werkt. In de garage wordt het echt een sauna.”

Volgens Jessica is het ook goed voor de sociale cohesie. “Je merkt dat er in de maatschappij zoveel verdeeldheid is, door corona en allerlei soorten dingen in de samenleving. Dat je dit project met elkaar doet en samen een gezellige dag hebt. Dan maak je wat leuks met elkaar. Elkaar echt ontmoeten, echt connectie maken. Dan kom je pas verder.”

Goede sfeer

De eerste groene daken in de Springer- en Vogelbuurt zijn al op 1 april aangelegd. Initiatiefnemer in deze buurt, Martine, vertelt erover. "Ondanks de regen was de sfeer tijdens het ophalen van de materialen heel erg goed. De meeste buren zijn gelijk aan de slag gegaan om hun daken aan te leggen."

De volgende aanlegdagen zijn op 22 april en 13 en 20 mei. Inwoners uit de deelnemende buurten die zich niet hebben aangemeld, kunnen zich alsnog aanmelden voor de aanlegdatum in mei. Dit kan nog tot 29 april. Kijk op www.rooftoprevolution.nl/velsen voor meer informatie.