Zaanstad aA nl Al driehonderd jaar duurzaam: deze molen maakt papier van windenergie

Het is windkracht 4, dus de wieken van papiermolen De Schoolmeester in Westzaan draaien volop. Het is de enige molen ter wereld die nog windgemaakt papier maakt. En niet van bomen, maar van lompen en slootwater. Je waant je in de 17e eeuw, er komt geen elektriciteit aan te pas. In het televisieprogramma Pak An Groen legt molenaar Ron Butterman uit hoe het papier wordt gemaakt.

De lompen worden in kleine stukjes gescheurd en gaan daarna in een maalbak met slootwater - NH Nieuws

Enorme metalen stampers scheuren de lompen in stukken. Dat maakt een hels kabaal in de papiermolen. Zodra de stof fijn genoeg is, gaat het in een maalbak met slootwater. Uiteindelijk blijft er 99% water over en 1% procent stof. Dat mengsel gaat over een zeef, waar het water doorheen zakt en alleen de stof overblijft. Daarna wordt het geperst met een rol en blijft er stevig papier over, dat vooral door boekbinders en kunstenaars wordt gebruikt.

Papier hangt te drogen - NH Nieuws

Als er geen wind staat, ligt de productie stil, maar molenaar Butterman zorgt altijd voor een voorraad, zodat er ook op windluwe dagen werk is. Maar pas bij windkracht 4 gaat zijn hart sneller kloppen.