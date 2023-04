Crèche in Staatsliedenbuurt gesloten na misstanden in inspectierapport

Een crèche vlak bij het Van Limburg Stirumplein in de Staatsliedenbuurt is een aantal weken geleden vanwege wantoestanden gesloten. Een woordvoerder van de gemeente bevestigt de sluiting na berichtgeving in Het Parool.

De misstanden bij Het Droombos, zoals de crèche heet, werden opgemerkt door de GGD. In een rapport schrijft de dienst onder meer over een huilende baby die een kwartier lang niet getroost wordt, een kind in een ligstoel die zo gedraaid staat dat hij tegen een muur aankijkt en een 'ijskoude grond' van 17,4 graden Celsius waar kinderen kruipen of met blote voeten overheen lopen.

Zulke taferelen kunnen volgens de GGD leiden tot een 'emotioneel onveilige situatie', zo valt in een rapport uit november te lezen. In het rapport staat ook dat er geen vast personeel in de opvang werkte, maar inval- en uitzendkrachten. De kinderen misten daardoor vaste gezichten, wat belangrijk is voor de emotionele veiligheid van de kinderen.

Robinson Kinderopvang

Het Droombos is onderdeel van Robinson Kinderopvang, dat meerdere locaties in de stad heeft. De gemeente waarschuwde de organisatie een exploitatieverbod op te leggen als de situatie niet zou verbeteren de komende tijd. Robinson besloot het eventuele verbod niet af te wachten en de locatie aan de Van der Hoopstraat uit voorzorg te sluiten.

Ook over andere locaties van Robinson, zoals De Vlindertuin en De Bengel (beide gevestigd in West), bestaan zorgen. De Vlindertuin beging volgens de GGD maar liefst dertien overtredingen. Ook voor deze opvang is inmiddels een zogenoemde 'aanwijzing met waarschuwing exploitatieverbod' afgegeven door de gemeente. Als verbetering uitblijft, moet ook deze locatie de deuren sluiten.