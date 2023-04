Voor de tweede keer zijn er volgende week bokskampioenen te bewonderen in Oostzaan. Vrienden Mario Walda en Gilbert Hallie organiseren een boksgala in de sporthal aan de Twiskeweg. De Nederlandse selectie neemt het daar op tegen Schotland en in het programma eromheen zijn zowel prof- als amateurpartijen te zien.

Bokstoppers te bewonderen in Oostzaan: "Het wordt een kampioenenbal" - NH Nieuws

Gilbert Hallie kijkt deze dagen wat meer op zijn telefoon dan anders. Continu is hij in contact met boksers en hun tussenpersonen. Dinsdagochtend geeft hij boksles aan de zogeheten Old Stars, een overwegend oudere groep die elke week bij elkaar komt om aan de conditie te werken. Na de training opent Hallie de telefoon weer. "Vervelend, er zegt iemand af." Dat wordt zoeken naar een vervanger. Dat is niet voor de eerste keer, af en toe raakt er eens iemand geblesseerd. "Ja, we doen niet aan knikkeren hè." "Ik ben er al vanaf november mee bezig", lacht de organisator. In 2019 zette hij een gala op met de Nederlandse selectie die tegen Duitsland bokste. "Ik moet toch iets evenaren na dat eerste geslaagde gala. Ik heb alles bij elkaar geluld en volgens mij wordt het toch wel mooi. Het wordt echt een kampioenenbal." Bekijk hieronder de reportage die NH Nieuws in 2019 maakte. Tekst loopt door onder de video.

Cees Hallie en Mat Walda boks event - NH Nieuws

Ger Brandt bokst fanatiek mee met de groep. Tijdens het uitpuffen vertelt hij dat hij ook gaat kijken tijdens het gala op 21 april. "Ik ga er met mijn kleinzoon heen, die vindt dat ook leuk. Hij is verder niet ontzettend met sport bezig, dus ik denk 'ik neem hem mee'." Of hij er zo tussen kan straks? "Nou... nee. Wij komen nog wel iets tekort hoor!" Volgend jaar Hallie is desalniettemin trots op de Old Stars. "In het begin deden we het rustig aan, maar inmiddels kunnen ze een hele bokstraining afwerken." Net als Brandt komen veel leden van de groep kijken bij het gala. Hallie kijkt er ontzettend naar uit en kijkt zelfs al vooruit: "Er zijn al plannen voor volgend jaar. We zijn al bezig met denken!"

Boksende Old Stars in Oostzaan - NH Nieuws