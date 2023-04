Geen krantenbezorger meer te vinden na onrust over 'inbrekers' in Lutjebroek

Krantenbezorgers in Lutjebroek kunnen weer rustig over straat zonder dat ze aangekeken worden alsof ze een stel criminelen zijn. De afgelopen week zijn ze overladen met lieve briefjes en chocola. Maar alle eerdere onrust heeft wel een gevolg: er is bijna geen bezorger meer die wil.

Twee weken geleden ontstond er onrust in het dorp. Verdachte mensen zouden voor dag en dauw lang stil staan bij huizen en 'kennis van de wijk opdoen'. Maar na onderzoek van de wijkagent bleek het om nieuwe krantenbezorgers te gaan.

De onrust bleef. Bezorgers werden lastig gevallen en depothoudster Margreet ten Hagen besloot om de krant tijdelijk niet meer 's ochtends te bezorgen. Vier krantenbezorgers zegden zelfs hun baan op.

De afgelopen week kreeg Margreet veel steun na berichtgeving in de media. "Wij hebben veel positieve reacties gekregen van abonnees en anderen uit de buurt", vertelt Margreet aan NH. "Er werden briefjes op ons raam geplakt en we kregen chocola en kaarten." Ook op straat kwamen mensen naar Margreet en haar man toe.

Negativiteit zat

Desondanks zit Margreet nu wel met te weinig bezorgers. Ze brengt nu met haar man de krant rond in Lutjebroek. "Mensen hebben geen zin om te maken te krijgen met negativiteit en zijn afgeschrikt", vertelt ze teleurgesteld.

"Onze wekker gaat om 2.15 uur in de ochtend. Dan sorteren we de kranten en leggen we ze samen klaar voor de bezorging", zegt Margreet die samen met haar man moet zorgen dat de krant op tijd op de mat ligt. Voorlopig is er voor hen nog geen oplossing en werkt Margreet hard door. "Het is druk, maar we gaan gewoon door."