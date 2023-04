NOS heeft spijt van uitnodigen omstreden UvA-docent Laurens Buijs in achtuurjournaal

De NOS had UvA-wetenschapper Lauren Buijs niet mogen uitnodigen als spreker in een segment over geweld tegen lhbti'ers, dat schrijft adjunct-hoofdredacteur van de NOS Wilma Haan in een bericht op Twitter. Buijs is al langere tijd in opspraak door zijn opvattingen over non-binaire personen.

Universiteitskrant Folia publiceerde in januari een inmiddels notoir opiniestuk van de docent. Hierin beklaagt hij zich over het 'radicaal woke gedachtengoed' dat de UvA in zijn greep zou houden. In het opiniestuk noemt Buijs het verschijnsel non-binair een 'lege hype' en een 'pseudo-wetenschappelijk dwaalspoor'. Een felle discussie barstte los op de universiteit en een groep studenten eiste zijn vertrek.

En doordat Buijs juist zélf in het middelpunt staat van een felle discussie over een deel van de lhbti-gemeenschap, had Buijs volgens de hoofdredacteur niet uitgenodigd mogen worden om geweld tegen lhbti-jongeren te duiden: ''Hier waren we ons als redactie gisteravond onvoldoende van bewust'', aldus Haan.