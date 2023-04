"Dit is voor ons niet meer vol te houden", kermissen bang voor toekomst door stikstofregels

Kermissen moeten zich straks aan zoveel stikstofregels houden, dat het voor veel exploitanten van attracties niet vol te houden is. Dat zegt Jan Boots, directeur van de kermisbond. Bedragen van tussen de negentig- en honderdduizend euro worden al genoemd per attractie om te verduurzamen en te vergroenen. Ook het transport van de ene naar de andere gemeente zou een stuk stikstofvriendelijker moeten.

"Het is ons ten gehore gekomen via het ministerie uit Den Haag. We moeten ons straks aan heel strenge stikstofregels houden", aldus Boots. "Maar het kan echt niet zo zijn dat stikstof de kermissen in massale problemen brengt. Het gaat om zeer forse uitgaven."

Met name het vervoer van de kermis van de ene naar de andere gemeente zou straks een stuk stikstofvriendelijker moeten. In de praktijk betekent dat al snel een beperking van het aantal transportbewegingen, maar ook aangepaste, liefst elektrische vrachtwagens. "Dat zouden de exploitanten op zich graag willen", aldus Boots. "Maar het bedrag wat daarvoor neergelegd moet worden, is gewoon te hoog."