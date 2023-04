Week van de Haarlemse nacht geslaagd: "Soms moet de gemeente wat meer lef hebben"

Haarlem is een van de moeilijkste steden in Nederland om een evenement te organiseren. Dat concludeert evenementenorganisator en lid van de Nachtwacht Haarlem, Killian Popken. Hij kijkt met een tevreden blik terug op de Week van de Haarlemse Nacht, maar benadrukt dat het bijzonder is dat het van de grond is gekomen. "Ze zeggen weleens dat als je in Haarlem een evenement kunt organiseren, je het overal kunt. Maar die uitdaging gaan wij niet uit de weg."

Killian ziet veel potentie in de stad en denkt dat als de gemeente nu doorgepakt er ook heel veel moois aankomt. "Er wordt veel gepraat en er zijn plannen, maar het is tijd dat er vanuit de gemeente ook lef wordt getoond." Met zijn evenement Lola toert hij al een jaar door de stad en probeert daarbij feesten te geven op ongewone plekken. Hij merkt dat de uitverkoren locaties nog te vaak problemen opleveren met de gemeente. “Al zie ik ook wel vooruitgang. Het nachtvisieplan is er één van. Toch kiest de gemeente nog te vaak niet voor jongeren.”

Ook de andere locaties waren druk - Fluer Mulder

Tijdens de Week van de Haarlemse Nacht weerlegde burgemeester Jos Wienen de kritiek van Killian dat de gemeentelijke politiek te vaak voorbij gaat aan jongeren. "Philharmonie richt zich nu ook op jongeren en heet tegenwoordig Phil. In het Patronaat kan ook heel veel", reageerde Wienen. Daarnaast meldde de burgervader dat ze bezig zijn met de 24 uursvergunning, waarbij horeca flexibele openingstijden mag hanteren, en onthulde hij dat ze serieus willen kijken of dit op de locatie Skatepark in de Waarderpolder kan. "De pilot met 24 uursvergunningen is één van de goede voorbeelden waar de gemeente mee bezig is", aldus Killian.

Burgemeester Jos Wienen tijdens de Nachtwacht Talkshow - NH Nieuws