Verdachte steekpartij Beverwijkse bruiloft krijgt klappen in de rechtszaal

Een ruzie binnen de Somalische gemeenschap kreeg vandaag een gewelddadig vervolg: één van de verdachten van een dodelijke steekpartij in Beverwijk kreeg in de rechtszaal zeker drie rake klappen op zijn hoofd van een vriend of familielid van één van de slachtoffers, die in het publiek zat.

In de rechtszaal zaten zeker 20 mensen van Somalische komaf, allemaal familie en vrienden van één van de slachtoffers bij de steekpartij bij de Beverwijkse bruiloft in een partycentrum aan de Parallelweg een half jaar geleden. Dat waren er vier: één overleed en anderen werden gestoken. De sfeer in de rechtszaal was al dreigend genoeg dat de politie extra mensen inzette voor de veiligheid.

Die uitgebreide beveiliging kon niet voorkomen dat één razendsnelle jongeman in grijze joggingbroek en over het hoofd getrokken hoodie vanaf links achterin de zaal het gangpad overstak om rechts vooraan één van de twee Hilversumse verdachten zeker drie of vier rake klappen op de achter- en zijkant van het hoofd te geven met een gebalde vuist.

Hij werd door twee politiemensen tegen de grond gewerkt en later weggevoerd, terwijl andere agenten, samen met een man die zichzelf 'het aanspreekpunt van de groep' noemde, de rest van de groep naar buiten dirigeerde.

Uitgedaagd

Het 'aanspreekpunt', een lange, slanke man van in de dertig of veertig, wilde tegen verslaggevers niks kwijt, maar tegen de rechters en politiemensen zei hij dat de verdachte het publiek had uitgedaagd door naar achteren te kijken en te lachen. Dat was de verschillende verslaggevers, die pal achter hem zaten, niet opgevallen.

Ook riep hij van een afstandje in het Nederlands en Somalisch naar de snelle aanvaller dat hij zich niet moest verzetten tegen de twee agenten, die inmiddels bovenop hem zaten.

Ook in het atrium buiten de zaal was de consternatie voelbaar en zichtbaar. "Opeens ging de de deur open en klonk er geschreeuw door het atrium", zegt een verslaggever van NH Nieuws die voor een andere zaak aanwezig was. "Er ging een hoog alarm af en parketpolitie snelde naar de zaal toe."

Uit de hand gelopen

De vechtpartij in de Alkmaarse rechtszaal is een gewelddadig vervolg van een ruzie die bijna een jaar geleden ook al totaal uit de klauwen liep op een bruiloft in Beverwijk, toen twee Hilversumse mannen van 22 en 21 vier andere mannen gestoken hadden. Eén van de vier overleed.

Volgens de advocaten van de verdachten was dat zelfverdediging. Na een ruzie van de twee met een handjevol andere mannen, zou er een groep zijn bijgehaald, waartegen in ieder geval één van de mannen zich met een mes verdedigd heeft. Hij heeft bekend.

Tegen de rechter zei hij: "Ik was aangevallen en ik moest mezelf verdedigen, Zij waren met een grote groep, daarom hebben zij veel getuigen, snapt u? Wij (hij en zijn medeverdachte, red.) waren daar met z'n tweeën."

Niet vreemd

Volgens de advocaten van de verdachte is dat niet vreemd: "In de Somalische gemeenschap is het gebruikelijker dat gasten van een bruiloft ook vrienden meenemen. Daardoor is er ruzie ontstaan tussen twee verschillende groepen." Waarover die ruzie precies ging, blijft nog onduidelijk. De 21-jarige ontvanger van de klappen wilde vandaag volgens zijn advocaat 'uit angst' niks zeggen. "Op de inhoudelijke zitting ga ik wel praten", beloofde hij de rechters.

Gek genoeg kreeg niet de bekennende verdachte van 22 de klappen, maar zijn medeverdachte van 21 jaar, die zoals het er naar uitziet niet de dodelijke steken heeft uitgedeeld.

Een inhoudelijke zitting is nog niet gepland, maar op 26 juni moet een volgende inleidende zitting zijn.