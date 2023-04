Bussumers geschrokken van blikseminslag bij woonhuis: "Hebben heel veel geluk gehad"

Aan de Nieuwe 's Gravelandseweg in Bussum is rond middernacht bliksem ingeslagen in een logeerhuis naast een woonhuis. De bewoners zijn erg geschrokken, maar spreken van geluk dat hun eigen huis niet geraakt is. "We hebben heel veel geluk gehad", vertelt Eef Jordans. "Het grote huis is niet geraakt en er was gelukkig niemand binnen."

"De brand ging heel hard. Ik was niet wakker en was ook niet gaan kijken, denk ik. We werden wel wakker van die knal, maar dan denk je ook niet van: ik ga eens even mijn huis checken, maar dat moet je dan eigenlijk wel gewoon doen inderdaad", vertelt Eef. "Als mijn zoon het niet had gezien dan hadden we het veel later pas ontdekt. We hebben dus echt geluk gehad, want als er niemand wakker was geweest dan hadden we dit huisje niet meer gehad."

De blikseminslag is ook de rest van de buurt niet ontgaan. "Wij lagen in bed dus wij dachten: er gaat een bom af of een gasexplosie. Toen keken wij uit het raam en toen zagen we het huisje in de brand staan", vertelt een buurman. "Je schrikt natuurlijk. Dan denk je: wat gaat er allemaal nog meer in de fik? Gaan de bomen in de fik? Je denkt dat je veilig bent onder die hoge bomen, maar dat valt dus kennelijk tegen. Gelukkig was het het kleine huis en niet het grote huis."

Knallen

"Het waren echt harde knallen, ons hele huis trilde", vertelt een van de buurmeisjes. "Ik was heel bang. Ik ben normaal niet bang voor onweer, maar dit was echt op een ander level. Het was zo hard. M'n ouders werden er ook wakker van en we zeiden vanochtend allemaal meteen: 'Wow, wat gebeurde er?' Het was zo hard."





Schade

Tot verbazing van de bewoners is de schade aan het huisje zelf en de tuin nog redelijk beperkt gebleven. "Moet je die boom zien. Het is een wonder dat die überhaupt niet eens zwart is, want daar kwamen al die vlammen uit en die boom is gewoon niet geraakt. Ik denk echt dat we geluk hadden dat het heel hard regende."

Daarentegen heeft het elektriciteitsnetwerk een "behoorlijke" klap gekregen. "De stoppen zijn mega uitgeslagen, de wifi ligt eruit en de ijskast is uit. De warmtepomp is waarschijnlijk ook kapot, maar dat zijn we nog allemaal aan het inventariseren."