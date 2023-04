Tranen vloeien rijkelijk bij laatste concert Nick en Simon, ook bij Simon Keizer zelf

Het zou een emotionele avond worden, gisteren in het Rotterdamse Ahoy. Dat weet je op voorhand als je naar het aller-allerlaatste concert van het Volendamse duo Nick en Simon gaat. Daarna is het voorbij, zullen ze nooit meer samen optreden. NH-redacteur Carina Gutker was er bij en zag hoe de tranen rijkelijk vloeiden bij de fans én bij Simon Keizer zelf.

NH Nieuws / Carina Gutker

Vuurwerk, confetti en gouden slingers: alles is uit de kast getrokken om een spetterend slotakkoord te presenteren van zeventien jaar Nick en Simon. Simon zegt bij het begin al dat hij hoopt op veel tranen, en die komen er. Bij de fans die helemaal vooraan staan, maar ook verderop in de zaal. Verdriet alom. De zangers zelf laten hun emoties nog niet zien. Totdat Simon een van de laatste nummers aankondigt en met een afscheidswoord komt: dan breekt hij. Hij komt niet meer uit zijn woorden en het publiek overlaadt hem een applaus. Nick heeft eerder al een dankwoord geuit. Hij bedankt daarin ook Simon, al lijkt hij op het eerste gezicht minder zijn emoties te laten zien. De zang en muziek zijn zoals gewoonlijk prachtig, maar de chemie tussen de twee lijkt weg. Simon zoekt een paar keer contact met Nick, maar dat wordt niet altijd beantwoord. Er zit letterlijk en figuurlijk afstand tussen ze. Gastartiesten Een paar gastartiesten komen langs in de show, waaronder goede vrienden Jan Smit en Kees Tol - de laatste zingt zelfs een zinnetje mee. En ook Thomas Acda en Paul de Munnik, helden van Simon en een duo dat juist onlangs aankondigde weer op te gaan treden, komen langs. Eerst afzonderlijk: Thomas met Nick en Paul met Simon, daarna met z'n vieren. Een stukje uit het optreden van Nick met Thomas Acda (tekst gaat verder onder de video):

Nick Schilder en Thomas Acda tijdens afscheidsconcert Nick en Simon - NH Nieuws

Een compleet vak is elke avond vrijgehouden voor familie en vrienden. Bij deze laatste avond zijn uiteraard de echtgenoten van het zangduo, maar volgens Simon zijn ook 'al zijn neefjes en nichtjes er bij'. Ook zitten er bekende collega's van ze in de zaal, zoals Suzan en Freek, Jaap Reesema en zijn vrouw Kim Kötter en zelfs Louis en Truus van Gaal. Er zijn meerdere emotionele momenten, zoals wanneer Nick en Simon hun in 2015 overleden oud-manager Jaap Buijs bedanken en het nummer 'Kijk omhoog' aan hem opdragen. Of het moment dat alle bandleden worden bedankt en Simon met een brok in zijn keel hun vaste toetsenist extra bedankt, omdat hij niet zo lang geleden een hartaanval heeft gehad. Bedankt De fans hadden met elkaar afgesproken dat ze briefjes in de lucht zouden houden met daarop 'Bedankt'. Dat wordt massaal gedaan. Als het allerlaatste nummer wordt ingezet, akoestisch - de band is dan al van het podium gegaan, wordt er overal gehuild. Dat is al tijdens de show begonnen en als de lichten weer aangaan, worden overal mensen getroost. Tekst gaat verder onder de tweet.

Na het laatste nummer, 'Steeds weer' - waar hun succes mee begon, lopen de mannen het podium af. Achter de coulissen staan hun vrouwen Kirsten en Annemarie op ze te wachten. De twee hebben de hele avond met z'n tweeën luidkeels meegezongen met alle nummers. Op de terugweg halen we een Volendamse feestbus - met draaiende discobollen - in op de snelweg. Het feest zit er voor Nick en Simon op, maar in deze bus gaat het nog even door. Het allerlaatste concert van Nick en Simon van gisteren in Ahoy is gefilmd en wordt op zaterdag 29 april uitgezonden door AVROTROS op NPO1.