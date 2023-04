Asielzoekers in hongerstaking bij crisisnoodopvang Purmerend: "Zorgen en wanhoop"

Twintig asielzoekers die in twee grote tenten verblijven in Purmerend zijn in hongerstaking. Dat bevestigt veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VRZW). "De mensen zitten al maanden in de crisisnoodopvang en hebben het daar moeilijk mee", aldus een woordvoerder.

"Er heersen zorgen en wanhoop in de crisisnoodopvang van Purmerend", zegt de VRZW. De veiligheidsdienst is nu bezig om zich voor te bereiden met zorg en hulp voor de hongerstakers. In Purmerend worden 450 asielzoekers opgevangen, waaronder ook een groep uit Ter Apel die vorig jaar nergens heen kon. De noodtenten in Purmerend kunnen tot 1 juli blijven staan, daarna moet er weer een nieuw onderkomen worden gevonden voor de asielzoekers.

De afgelopen week waren er al protesten bij de opvang in Purmerend en werd er gedreigd met een hongerstaking. De tenten in Purmerend zijn vorig jaar in alle haast neergezet. Het is nog onduidelijk voor de veiligheidsregio wat nu precies de eisen zijn van de hongerstakers, maar vermoeden dat ze een snelle asielprocedure willen.