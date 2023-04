Basisschool de Ark in Huizen weer open na dreigbrief

Basisschool de Ark in Huizen heeft vanmorgen de deuren weer geopend. Vorige week sloot de school een dag voor het lange weekend omdat er een dreigbrief was gestuurd. Volgens de politie kon de school de dag na die mail gewoon weer open, maar directeur Berdine van Geffen koos ervoor om dicht te blijven.

Vorige week woensdag krijgt basisschool de Ark in Huizen een verontrustende mail binnen, waarna de school direct besluit dicht te gaan. Na het lange paasweekend opent de school echter weer haar deuren voor de leerlingen. "Je kan je voorstellen dat zo’n bericht heel wat teweegbrengt. Om weer rust in te bouwen heb ik de keuze gemaakt om dicht te gaan, anders was het echt een chaos geworden. Dan zou misschien de helft van de kinderen wel of niet worden gebracht donderdag, dat soort taferelen moeten we niet willen" laat directeur Berdine weten.

Om de rust weder te laten keren biedt Berdine vanmorgen koffie en thee aan voor de ouders zodat ze samen wat kunnen drinken. "Ik hoop dat er veel ouders zijn en dit een start kan zijn om weer rust en vertrouwen in de school te krijgen."

Vertrouwen

Een dag eerder was er op een school in Zaandam een online dreigbrief gestuurd, deze school sloot ook meteen de deuren. Op de vraag of deze dreigementen iets met elkaar te maken hebben laat Berdine weten: "Dit was een totaal ander bericht, maar ik denk wel dat het één een gevolg kan zijn van het ander."

Gelukkig maakt ze zich geen zorgen. "Ik vertrouw op de politie, die heeft het grondig uitgezocht, dus we gaan met een gerust gevoel weer open. Als ik niet meer op de politie kan vertrouwen dan ga ik in angst leven en werken. Dan kan ik net zo goed mijn baan opzeggen."