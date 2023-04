Medewerker casino Bergen kreeg pistool tegen nek tijdens overval

Bij de overval op het casino in Bergen begin januari zijn meerdere medewerkers bedreigd met wapens. In de rechtbank van Alkmaar blijkt vandaag dat de politie nog twee jongemannen heeft opgepakt. In totaal zijn er nu vier verdachten, die volgens justitie ruim 35.000 euro probeerden te stelen. Agenten losten die avond schoten in het dorp.

Zoektocht naar daders van overval op het casino in Bergen - Foto's: Inter Visual Studio

In de zittingszaal gaat het over een 19-jarige verdachte uit de Amsterdamse wijk Bos en Lommer. Lang, grote baard, zachte stem. Het is 3 januari, rond 18.15 uur als overvallers het Flash Casino aan de Prinsesselaan in Bergen binnendringen. "Niet kijken of ik schiet je." De officier van justitie beschrijft hoe meerdere medewerkers van het casino te maken kregen met bedreigingen en geweld, met een vuurwapen en mogelijk een mes. Er zijn allemaal camerabeelden van: de politie kon zelfs live meekijken tijdens de gebeurtenis. De verdachte Amsterdammer zette een vuurwapen tegen het hoofd en de nek van een medewerkster en laadde het wapen ook door. 'Liggen, liggen', zou zijn geroepen. Ook kreeg iemand een hand op diens mond en riep de Amsterdammer 'Terug naar binnen, anders krijg je een kogel'.

"Moest de overval plegen van grote mensen" Verdachte 19-jarige uit Amsterdam

"Een angstige gewaarwording", aldus de officier. Met de inzet van een helikopter die avond konden agenten, naast de Amsterdammer, nog een 19-jarige uit Rotterdam arresteren. Daarbij loste de politie ook schoten. Dit werd gefilmd door een inwoner. Tekst gaat door onder de video.

