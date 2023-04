Oranjeverenigingen West-Friesland worstelen ook dit jaar met tekort aan vrijwilligers

Koningsdag staat voor de deur. Het organiseren van deze gezellige dag is nog altijd een uitdaging. Het vinden van vrijwilligers is voor de Oranjeverenigingen in West-Friesland moeilijk. Er wordt alles op alles gezet om ervoor te zorgen dat het feest door kan gaan. "Het is een ware zoektocht, ieder jaar weer", zegt Marit uit Venhuizen.

Het is nog even wachten op de weersvoorspelling, maar er wordt hoe dan ook een drukke Koningsdag voorspeld. Dat houdt wel in dat er voldoende vrijwilligers aanwezig moeten zijn om ervoor te zorgen dat het feest op rolletjes loopt. Laat dat nou net een probleem zijn.

Ware zoektocht

Er wordt door de verschillende verenigingen goed gezocht naar vrijwilligers. Zo verschijnen er oproepjes op Facebook en spitten ze hun eigen netwerk nog eens door. Maar een enkeling heeft voldoende vrijwilligers kunnen regelen. "De vereniging loopt niet over van de vrijwilligers, maar het zijn er genoeg voor nu. We redden ons wel", zegt voorzitter Harry Groot uit Enkhuizen. "Ze mogen zich natuurlijk altijd aanbieden", voegt hij lachend toe.

Ook in Avenhorn en De Goorn is de zoektocht nog niet afgerond. Vorig jaar werd de organisatie van het feest, met de komst van een nieuw bestuur, anders aangepakt. Ook moest het evenement last minute op touw worden gezet door corona. Als gevolg hiervan zijn veel vrijwilligers gestopt. "Het is niks nieuws, we zoeken ieder jaar naar vrijwilligers", vertelt Kim Bol.

Veel andere Oranjeverenigingen kunnen zich hier in vinden. Vorig jaar moest Medemblik gedwongen de handdoek in de ring gooien. Door een tekort aan vrijwilligers kon het feest daar niet doorgaan. En in Venhuizen kan de Koningsspelen voor de jeugd misschien helemaal niet doorgaan.

Nog heel even

Koningsdag is geen Koningsdag zonder vrijwilligers. Zonder hen loopt het feest in het water. Voor nu laten de verschillende West-Friese verenigingen weten dat ze hun hoofd boven water weten te houden voor de grote dag. En natuurlijk zijn er alsnog vrijwilligers die zich aanbieden, alle beetjes helpen. Zowel oude als nieuwe vrijwilligers laten weten dat ze willen helpen dit jaar. "Mensen willen graag een steentje bijdragen", vertelt Sandra Doeksen uit Berkhout. "Er heerst een samenhorigheidsgevoel."

Dit jaar zal Koningsdag dus gewoon doorgaan in de West-Friese gemeenten. Ook met minder vrijwilligers zorgen verenigingen voor een goede uitkomst. En zijn zij niet genoodzaakt om het evenement te annuleren.