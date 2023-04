De Peiling: beter een goede buur dan een verre vriend

Op de Populierenlaan in Enkhuizen is het al 40 jaar pais en vree. Buren Petra en Floris Smit, en Wietske en Piet leven al vier decennia in goede harmonie naast elkaar, dat wordt gevierd met koffie en gebak! Hoe is de band met je buren? Heb je wel eens burenoverlast gehad? Of ben je misschien verhuisd omdat de relatie met je buren ten koste ging van je woongenot? Of ben je gewoon heel blij met je buurtjes?