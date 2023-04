Bouwvakker overleden aan verwondingen na val bij sloopwerkzaamheden in oude V&D

De bouwvakker die vanochtend zwaargewond raakte bij sloopwerkzaamheden aan de oude V&D aan de Beatrixstraat in Den Helder, is aan zijn verwondingen overleden. Hij viel rond half negen van grote hoogte van een steiger, volgens de arbeidsinspectie van zo'n tien meter hoogte.

Volgens het Noordhollands Dagblad kwam hij in een kelder terecht en was hij zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie deelde in de middag dat hij is overleden.

De voormalige V&D wordt omgebouwd naar winkels op de begane grond en woningen er boven. Of het werk vanwege het ongeluk nu stilligt, kon de arbeidsinspectie niet zeggen.