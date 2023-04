Ajax vindt in Sven Mislintat nieuwe technische baas: 'Staat voor aanvallend voetbal'

Algemeen directeur Edwin van der Sar zegt blij te zijn dat Ajax een internationaal ervaren voetbaldirecteur kan aanstellen. "We zochten iemand die voor aanvallend en aantrekkelijk voetbal staat, een internationaal netwerk heeft en oog heeft voor zowel scouting als ontwikkeling en doorgroei van eigen jeugd. Sven voldoet aan het profiel en hij maakte vanaf de eerste gesprekken in februari een hele goede indruk op ons."

De afgelopen dagen zong de naam van Mislintataas al nadrukkelijk rond in diverse media. De nieuwe technische zat sinds zijn vertrek als bij VFB Stuttgart zonder club. Eerder werkte hij als hoofd scouting ruim tien jaar voor Borussia Dortmund en was vervolgens werkzaam bij Arsenal. In Engeland was hij na ruim een jaar overigens alweer vertrokken.

Mislintat gaat volgende maand officieel aan de slag. "Ik ben geboren en getogen in Dortmund en opgegroeid in de schaduw van grote, traditionele clubs. Sinds mijn jeugd zie ik Ajax als één van de meest iconische voetbalclubs in de wereld. Het is een grote eer om directeur voetbalzaken van Ajax te worden."

Ajax probeerde vorig jaar Alex Kroes te verleiden om bij Ajax aan de slag te gaan. Kroes verruilde Go Ahead Eagles uiteindelijk voor een directeursfunctie bij AZ. Een andere beoogde kandidaat, Julian Ward van Liverpool, bedankte eveneens voor de eer.

Peter Bosz

Eén van de eerste taken voor Mislintat wordt het aanstellen van een hoofdtrainer voor volgend seizoen. John Heitinga, die tussentijds Alfred Schreuder opvolgde, heeft aangegeven graag door te willen. Het zou niet vreemd zijn als Peter Bosz terugkeert bij Ajax. Bosz en Mislintat kennen elkaar uit hun gezamenlijke periode bij Borussia Dortmund en Mislintat probeerde Bosz later naar Stuttgart te halen. Zondagavond ontkende Bosz in NOS Studio Voetbal contact te hebben gehad met Ajax, maar gaf hij tegelijkertijd aan open te staan voor een gesprek.

Bosz was trainer van Ajax in het seizoen 2016/2017 toen Ajax de finale van de Europa League haalde. Daarin verloor Ajax met 2-0 van Manchester United. De landstitel ging dat seizoen naar Feyenoord.