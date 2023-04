Flinke schade bij portiek Majubastraat na tweede explosie in twee dagen

Flinke schade aan een portiekdeur in de Majubastraat in de Transvaalbuurt, waar vannacht voor de tweede keer in twee nachten een explosie plaatsvond. Op foto's is flinke schade te zien.

De knal was iets voor 4.00 uur in en rond de Majubastraat te horen. Er is schade aan de portiekdeur, ramen en brievenbussen, zo is te zien op foto's.

Bij een andere portiekdeur in de straat was gisternacht ook al een explosie. Die werd een uur later opgevolgd door een andere explosie in de Czaar Peterstraat in het centrum. Of er een verband is tussen die twee ontploffingen is nog onduidelijk. Volgens een politiewoordvoerder wordt dat onderzocht.