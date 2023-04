Flinke schade aan portiek Majubastraat na tweede explosie in twee dagen

Flinke schade aan een portiekdeur in de Majubastraat in de Transvaalbuurt, waar vannacht voor de tweede keer in twee nachten een explosie plaatsvond. Op foto's is flinke schade te zien. De politie doet onderzoek naar een mogelijke samenhang tussen de twee incidenten.

De knal was rond 3.45 uur in en rond de Majubastraat te horen. Er is schade aan de portiekdeur, ramen en brievenbussen, zo is te zien op foto's. Getuigen vertellen aan de politie dat ze kort na de explosie één persoon zagen wegrennen, die vervolgens in een witte auto hard wegreed.

Eerdere explosies

Bij een andere portiekdeur in de straat was gisternacht ook al een explosie. Die werd een uur later opgevolgd door een andere explosie in de Czaar Peterstraat in het centrum. Voor beide explosies zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Ook de eerste explosie in de Majubastraat zorgde voor flinke schade: die zorgde ervoor dat de volledige portiekdeur uit de gevel geblazen werd. Ook zagen agenten dat er op straat een dreigende tekst gespoten was.

Of er een verband is tussen die twee ontploffingen is nog onduidelijk. De politie laat weten dat dit wordt onderzocht.