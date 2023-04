Drukte en ongelukken: mensen na paasweekend massaal de weg op

Meerdere ongelukken op de weg in Noord-Holland hebben geleid tot drukte op de weg. ANWB en Rijkswaterstaat hebben het over een ongeluk op zowel de A10 als de A7. Mensen gaan zo vlak na het paasweekend blijkbaar massaal de weg weer op.

"De A10 is een druk gebied", zegt weginspecteur Simon in gesprek met presentator Sjoerd Hilarius, die al de hele ochtend op pad is met Rijkswaterstaat. "Het verkeer stond net helemaal vast. Zeven voertuigen op elkaar geklapt, rijstroken waren uit het verkeer, politie en ambulance ter plaatse. Wij creëren ruimte voor de auto's om daar allemaal langs te kunnen", zegt de weginspecteur. Maar file is onontkoombaar.

Veel ongevallen

"De A10 rondom Amsterdam is sowieso een drukke weg, er gebeuren relatief veel ongevallen, vaak kleine kop-staartbotsingen", volgens de Rijkstwaterstaat-weginspecteur.

Door het ongeluk op de A10 Ring Zuid bij Buitenveldert is het extra druk op de wegen in Noord-Holland, stelt de ANWB. Twee rijstroken raakten uit het verkeer, vertraging betrof zo'n drie kwartier. Nog steeds moeten automobilisten rekenen op file.