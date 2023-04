Bliksem leidt tot auto-ongeluk en een brand, maar ook tot spectaculair beeld

Forse buien met bliksem en onweer hebben vannacht geleid tot schade aan een schuur in Bussum, en in Zuidoostbeemster raakte een automobilist door spekglad wegdek in de sloot. Het weer leverde wel mooie plaatjes op, NH zette de meest spectaculaire beelden voor je op een rij.

Vannacht is in de Zuidoostbeemster door het noodweer een auto in de sloot geraakt. De straten waren door het onweer en de hagel spekglad geworden, waardoor een automobilist in de slip raakte. Dat zeggen getuigen.



In Bussum sloeg de bliksem in bij een schuur. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar heeft het een en ander gesloopt om ervoor te zorgen dat de brand definitief uit was.