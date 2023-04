Problemen houden aan bij warmteleverancier, directeur steekt hand in eigen boezem

In het programma steekt de directeur van Eteck de hand in eigen boezem. "Zo wil je niet met je klanten omgaan", zo zegt hij. "Wij zijn hard bezig met de verbeteringen en we zijn met bewoners in gesprek."

Flinke stijging

NH schreef eerder uitgebreid over de perikelen tussen Eteck en de bewoners van de Blaricummermeent. Eind vorig jaar werden de bewoners opgeschrikt door een bericht van de leverancier van de zogenoemde warmte- en koude opslag. De tarieven voor het gebruik en de verhuur ervan zouden namelijk flink stijgen, voor sommige bewoners zou dit zelfs een stijging van respectievelijk 73 procent en bijna 30 procent betekenen.

Dit terwijl de relatief nieuwe wijk in de markt werd gezet als een gasloze wijk waarbij de bewoners geen last zouden moeten hebben van de schommelende energiemarkt. Dit bleek uiteindelijk niet het geval. Eteck liet namelijk na vragen van NH weten dat vanwege de extreme prijzen van elektriciteit en gas en de stijgende kosten door inflatie geen andere mogelijkheid hadden dan ‘hogere kosten door te berekenen aan onze eindgebruikers.’

Overstappen naar een andere leverancier was geen optie, want een warmtenet in Nederland is altijd in handen van één exploitant. En op contractbreuk staat soms zelfs een boete van 1.000 euro per dag, vastgelegd in de notariële akte.

Buurt in actie