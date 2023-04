Minder terrassen in de Pijp? "Laat het stadsdeel eerst eens een goed ruimtelijk plan maken"

De leefbaarheid in Amsterdam-Zuid, en vooral in De Pijp, staat onder druk. Volgens stadsdeelvoorzitter Bart Vink komt dat door de vele terrassen in de buurt. Maar bewoners en ondernemers denken daar heel anders over. "Je moet degene die de terrassen misbruikt aanpakken, niet de ondernemer."

"Het is hier net een slecht onderhouden pretpark", vindt Marieke Bekirov van het Platform Bewoners van De Pijp. "We staan hier op het Gerard Douplein, maar waar is eigenlijk het plein." Zegt ze, wijzend naar geparkeerde auto's, fietsenrekken en ogenschijnlijk lukraak geplaatste plantenbakken en paaltjes.

Stadsdeelvoorzitter Zuid Bart Vink (D66), sprak in het AT5-programma Park Politiek over de leefbaarheid in De Pijp die onder druk staat. Volgens Vink ligt dit aan de hoeveelheid terrassen. "We hadden met corona terrassen op allerlei plekken en hebben toen gezegd: 'die situatie is voorbij', we gaan het nu van plek tot plek beoordelen. En in dit deel van Zuid zullen wij heel terughoudend zijn."

Ruimtelijk plan

Buurtbewoners lijken echter minder last te hebben van de terrassen dan Vink denkt. "Die meneer heeft te weinig verstand van een ondernemer. Die staat alleen maar te kijken, als ik dit doe, dan gaat dat weg. Nee, je moet handhaven! Je moet zorgen dat je de mensen die zich niet gedragen aanpakt", vindt Rien Becht, die al 35 jaar in De Pijp woont.

Een andere bewoner begrijpt de stadsvoorzitter wel, als het om de fietsen gaat. "Ik denk dat dit echt wel overlast is voor bezoekers en bewoners." Daar moet volgens hem iets aan gedaan worden, maar de terrassen, 'dat maakt De Pijp uniek'.

Horecaondernemer Floris Bertram denkt 'dat het vaak gebeurt dat mensen een schuldige gaan aanwijzen voor een probleem'. "In plaats van ons terras inperken, omzet te verminderen en ook de mensen minder ruimte te geven, moet je het ergens anders zoeken. Dat je wel een oplossing kunt vinden in het fietsen- of vuilnisprobleem."

Terrasvergunningen inperken is volgens bewonersvertegenwoordiger Bekirov 'typisch weer zo'n deeloplossing'. "Laat een bureau een keer een goed ruimtelijk plan maken", vindt zij.