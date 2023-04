Cruisende stokstaartjes en ontblote borsten op fototentoonstelling IJmuiden en meer toffe tips voor het weekend

In de voormalige plakbandfabriek in IJmuiden is op dit moment de expositie De Mens te zien. Je ziet er de mens in al zijn vreemde verschijningsvormen: cruisende mannen door de duinen achtervolgd door politie te paard, monniken op hometrainers en collages met stukken gescheurde bloten vrouwen uit de jaren 70. Andere tips voor het weekend: de band De Kift viert hun 35-jarige jubileum in het Zaantheater en de comeback van singer-songwriter Yori Swart.

Tip 1: Fototentoonstelling De Mens in IJmuiden Aan de buitenkant ziet het gebouw er een beetje versleten uit maar binnen is het een 'paleis van de fotografie', zegt Pieter van Geest, directeur van de Visserhallen in IJmuiden. Op dit moment is de expositie De Mens te zien. Eén van de exposanten is de Haarlemse kunstenares Jacqueline Bieze. Zij maakt collages met foto's van anderen. Met gevonden foto's, afgekeurde foto's of plaatjes uit sexblaadjes uit de jaren 60 maakt Jacqueline kleine kunstwerkjes. Haar fascinatie met foto's stamt uit haar jeugd. "Ik had een moeder met psychische problemen die bij ons thuis alle foto's altijd verscheurde", vertelt Jacqueline. "Jaloers was ik op vriendjes die hele fotoalbums hadden. Toen ik volwassen werd, heb ik mijn achterstand ingehaald en ben ik foto's gaan verzamelen." Met haar kunst wil Jacqueline vandaag de dag vooral een feministische boodschap uitdragen en is het een claim tegen de 'nieuwe preutsheid'. "Waarom zou je geen vrouwentepel meer mogen zien?!"

Een andere exposant in Peter de Krom. Zijn fotoserie De Stokstaartjes valt gelijk op bij binnenkomst. We zien cruisende mannen in hun nakie op de duintoppen staan te kijken. Afgewisseld met foto's waar politie te paard achter de mannen aan zit. De Krom: "Die mannen mochten op een gegeven moment niet meer daar cruisen omdat ze families in de weg zaten. Ze kregen zelfs een boete." Op een andere foto zien we een oudere dame die haar hemd omhoog doet en haar borsten laat zien aan de politie. "Corrie was het er niet mee eens en liet uit protest haar borsten zien. Ik was er net op tijd bij". De fototentoonstelling De Mens in de Visserhallen in IJmuiden is nog te zien tot en met 14 mei.

Tip 2: De Kift viert feest in Zaantheater Zaandam De Zaanse eigenwijze fanfarepunkpopband De Kift trekt al sinds 1988 door het land met hun poëtische en theatrale voorstellingen. De voorstelling met titel Feest van het hondsvot vertelt het verhaal van hoofdpersoon F, vernoemd naar de spil van de band, zanger en gitarist Ferry. Tijdens de voorstelling word je als publiek meegenomen in de droom van F. en zijn wandeling langs de zee der vergetelheid. Als strandjutter van zijn eigen leven verzamelt hij de brokstukken ervan. We zien dingen die hij heeft gezien, de mensen die hij heeft ontmoet en horen de verhalen die hem zijn verteld. F. wordt tijdens zijn reis vergezeld door het hondsvot, de duivel. Vanuit het vertrekpunt van hun laatste album Hoogriet reizen ze gezamenlijk door het landschap van De Kift. De Kift met de voorstelling Feest van het hondsvot staan zaterdag 15 april in het Zaantheater

Tip 3: Alkmaarse singer songwriter Yori is back in town Yori Swart maakte tien jaar geleden furore in het alternatieve popcircuit nadat ze in 2011 de Grote Prijs van Nederland won en regelmatig in De Wereld Draait Door te zien was. Een paar jaar en een naamswijziging later timmert ze nog steeds lekker aan de weg. Yori heeft nu gewoon Yori en brengt naast haar tour, ook haar nieuwe album uit. De plaat staat in het teken van verandering en een drang naar vrijheid. De teksten gaan over (meer) durven, de draad oppakken na een gebroken hart en opstaan nadat je bent gevallen. Waar Yori eerst koos voor lief en akoestisch, gaat ze nu voor harder en elektronische indiepop met invloeden uit de jaren 80 en catchy hooks. Op vrijdag 14 april staat Yori in Paradiso in Amsterdam en op zaterdag 15 april in De Vorstin in Hilversum.

