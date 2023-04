Het zoetste dorp van Noord-Holland: Bovenkarspel omgetoverd tot KandyKarspel

De kermis begon afgelopen vrijdag en volgens de West-Friese bezoekers zit de sfeer er goed in. "De biertjes smaken weer heerlijk! Het is hier altijd fantastisch." En dat is elk jaar het geval, vertellen twee vrouwen in de rij. Zij komen al 38 jaar op de kermis.

"Het is er bij ons echt met de paplepel ingegoten. Vanochtend om half tien aten we een gebakken eitje en om 10.00 uur gingen we ons voorbereiden bij vrienden om daarna te feesten. Met kermis zie je allemaal bekenden. Het is net een reünie", zegt de één. "Je merkt de saamhorigheid en gezelligheid met elkaar, dat is het", zegt de ander.

Twintig jaar

Het Kermiscomité bestaat dit jaar twintig jaar. "Daarom hebben we deze keer extra uitgepakt", vertelt voorzitter van het kermiscomité Joey Leeuwinga, die zelf verkleed is als Oempa Loempa. "We hebben een swingo. Dat is bingo, maar dan moet je liedjes in plaats van cijfers afstrepen. Zanger Alex komt ook optreden."

De kermis is tot en met dinsdag 11 april te bezoeken.