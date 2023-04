Terugblik op een jaar opvang van Oekraïense vluchtelingen: 'Bijzonder hoe dat in Hilversum is gedaan'

Terwijl bijna overal de gemeente de belangrijke spil is in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, ligt dat in Hilversum net even anders. Hier heeft onafhankelijk platform Hilversummers.nl vooral de kar getrokken. In het afgelopen jaar hebben tientallen inwoners, verenigingen, scholen en vele andere organisaties zich met man en macht ingezet voor de vluchtelingen. Dat is heel bijzonder, zo concluderen zes journalistiek studenten van de Hogeschool Utrecht.

In opdracht van NH hebben de studenten de afgelopen tien weken een keur aan verhalen gemaakt over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Hilversum. Toen zij begonnen aan hun afstudeeropdracht was de oorlog in Oekraïne bijna een jaar geleden begonnen. Dat was een goed startpunt om eens te kijken wat er de afgelopen twaalf maanden allemaal is gebeurd in Hilversum voor de vluchtelingen. Dat heeft geleid tot achttien producties, die hieronder aan te klikken zijn op de kaart. Van reportages en interviews met Oekraïners en Hilversummers die vluchtelingen hebben opgevangen tot aan ontwikkelingen in de Hilversumse maatschappij en de inzet van de vele vrijwilligers: het is allemaal de revue gepasseerd.

Ook in het Oekraïens Juist omdat zij veel Oekraïners gesproken hebben, ontstond de wens om de verhalen ook in het Oekraïens te publiceren op de website van NH, zodat onder meer de geïnterviewden hun eigen verhalen konden lezen. Sinds eind februari is dat mogelijk. Daarom hieronder ook een korte uitleg en de kaart met alle verhalen in het Oekraïens.