Piepjong Hoofddorp Pioniers bouwt aan toekomst: "Laten zien wie wij zijn"

Hoofddorp Pioniers is het nieuwe honkbalseizoen uitstekend begonnen met drie zeges op Amersfoort . Het betekende een geslaagde vuurdoop voor nieuwbakken coach Jasper de Jong, die dit seizoen een van de jongste selecties heeft in de hoofdklasse. "Jong en onbezonnen, maar dat maakt het alleen maar leuk."

De gemiddelde leeftijd van Pioniers is slechts twintig jaar. Volgens De Jong past dit in het toekomstplaatje van de club. "Het is jong, maar we bouwen aan een nieuw team wat in de toekomst moet gaan presteren. Het zijn bovendien jongens uit Hoofddorp en omstreken, ze komen dus niet meer van ver."