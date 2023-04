Basisspelers Boerhout en Lipke verlaten KZ voor degradant Unitas

Voor het korfbalkoppel was het een moeilijke beslissing. "Uiteindelijk hebben we ons gevoel gevolgd. We kunnen daar gaan samenwonen en korfballen met onze vrienden. Dat in combinatie met de uitdaging van de promotiestrijd heeft de doorslag gegeven." Lipke speelde twee seizoenen voor KZ en keert terug bij zijn oude club, terwijl Boerhout voor het eerst bij een andere verenging gaat korfballen.

"Wij vinden het heel jammer dat Nikki en Matté volgend seizoen geen onderdeel meer uitmaken van onze selectie, maar wensen ze alvast veel succes in Harderwijk", laat de topsportcommissie van KZ weten. Dit seizoen haalden de Kogers niet de play-offs voor het kampioenschap.