Schuurtje in Medemblik totaal verwoest na fikse brand

Een schuur aan een woning aan de Gasthuysweidt in Medemblik is vanmorgen helemaal uitgebrand.

Door de enorme vlammen is het huis zelf ook beschadigd geraakt. Na een uur had de brandweer het vuur onder controle. De schade aan de schuur en het huis worden nu opgenomen.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]