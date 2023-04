Na twee dagen vermissing op Texel, is Duitse toeriste (46) in goede gezondheid gevonden

Na een grote zoektocht met politie, Kustwacht, KNRM en het Veteranen Search Team op Texel gisteren, is de de Duitse toeriste van 46 jaar vandaag in goede gezondheid gevonden.

De vrouw werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien op Texel toen zij "in zorgwekkende toestand" was vertrokken van een camping in het noorden van het eiland. Ze zou de hond gaan uitlaten, maar toen ze weg was had ze de hond niet bij zich.

Grote zoektactie

Tijdens de zoekactie werd er gisteren met meerdere helikopters, drones en speurhonden ingezet. De reddingsdienst KNRM en het Veteranen Search Team zochten ook mee. En ook de kustwacht heeft in het water gezocht met een vliegtuig.

Waar de vrouw uiteindelijk precies gevonden is en waarom ze is weggegaan, dat kon de politie niet vertellen. "Het is hartstikke mooi dat ze weer gevonden is. We danken iedereen voor het uitkijken."