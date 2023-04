Dronken 19-jarige bestuurder vlucht na crash in water Cruquius, later aangehouden

Een 19-jarige man die te veel had gedronken en toch achter het stuur kroop is gisteravond aangehouden nadat hij met zijn auto uit de bocht vloog en in het water langs de Oude Spaarneweg in Cruquius belandde. Een vluchtpoging van de bestuurder mislukte.

Het eenzijdige ongeval gebeurde rond 23:15 uur. Mogelijk zijn andere inzittende(n) van de auto wel ontkomen. Omstanders vertellen een verslaggever ter plaatse dat zij drie personen bij de auto zagen weglopen. De politie onderzoekt dit nu, laat een woordvoerder weten.

Onder invloed

Een duikteam van de brandweer heeft in eerste instantie in het water gezocht naar eventuele slachtoffers, maar vond niemand. De politie heeft vervolgens de omgeving afgezocht en de 19-jarige bestuurder gevonden. "Uit een blaastest bleek dat hij onder invloed van alcohol was, zijn rijbewijs is ingenomen en hij is aangehouden", aldus de woordvoerder. Een berger heeft de auto uit de sloot getakeld.