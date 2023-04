Duitse al twee dagen vermist op Texel, politie zoekt camerabeelden

Er wordt op dit moment nog volop gezocht naar een vermiste Duitse Toerist(46). Zaterdagmiddag werd ze voor het laatst gezien op Texel. De politie roept nu mensen op beelden te delen waar de vrouw mogelijk op te zien is. "We zoeken op dit moment zo breed mogelijk en dat zijn tot op heden dus ook camerabeelden", zegt een woordvoerder van de politie.

De Duitse werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien op Texel toen zij "in zorgwekkende toestand" was vertrokken van een camping in het noorden van het eiland. Ze zou de hond gaan uitlaten, maar toen ze weg was had ze de hond niet bij zich.

De mogelijkheid bestaat dat de vrouw met de boot naar het vaste land is gegaan, de politie kan dit namelijk nog niet uitsluiten. "Dat is nog onderdeel van het onderzoek", aldus de woordvoerder van de politie.

Volgens de Duitse nieuwswebsite Lokalstimme.de komt de vrouw uit het Duitse Hemer.

Grote zoektactie

Tijdens de zoekactie werd er gisteren met meerdere helikopters, drones en speurhonden ingezet. De reddingsdienst KNRM en het Veteranen Search Team zochten ook mee. En ook de kustwacht heeft in het water gezocht met een vliegtuig.

Omdat er niet een exacte locatie is waar de politie op dit moment kan zoeken naar de vermiste Duitse, wordt er daarom nu ook gezocht naar eventuele camerabeelden van de vrouw. Het gaat om specifiek camerabeelden vanaf zaterdagmiddag 8 april rond 14.00 uur tot en met heden.

Signalement

Ze is 1,55 lang en heeft kort, blond haar. Ze draagt een groene sjaal, blauwe jas en blauwe broek met een zwarte rugzak.