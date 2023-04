Explosies bij voordeuren woning in Oost en café in het centrum

Bij een woning aan de Majubastraat in Oost en een café aan de Czaar Peterstraat in het centrum hebben vannacht explosies plaatsgevonden.

De hulpdiensten kregen rond 2.40 uur de eerste melding van de explosie in de Czaar Peterstraat binnen. De plek van de explosie is enige tijd afgezet geweest voor onderzoek.

Ook voor de portiekdeur van woningen in de Majubastraat vond vannacht een explosie plaats. Op foto's is veel schade aan de deur te zien. Ook hier heeft de Forensische Opsporing een deel van de straat tijdelijk afgezet voor onderzoek. Op beelden die omstanders hebben doorgestuurd aan AT5 is ook te zien dat er voor de deur van de explosie een tekst op de stoep is geschreven.