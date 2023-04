Politie stopt zoekactie naar Duitse toerist vannacht, vandaag verder

De Duitse Ramona Barna (46) is gisteren rond 14.00 uur voor het laatst gezien op Texel. Een woordvoerder van de politie vertelde vanmorgen aan NH dat de vrouw in 'zorgwekkende toestand' was voordat ze vermist raakte.

Een woordvoerder van de politie laat vanavond aan NH weten dat er niet meer gezocht kan worden nu het donker is. "Morgenochtend wordt de zoektocht hervat", zegt hij.

Grote zoekactie

Vandaag is er door veel hulpdiensten gezocht naar de Duitse toerist, maar tot nu toe zonder resultaat.

Ramona Barna is 1,55 lang en heeft kort, blond haar. Ze draagt een groene sjaal, blauwe jas en blauwe broek met een zwarte rugzak. De politie vraagt het publiek om naar haar uit te kijken.