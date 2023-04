Brand in meterkast zorgt voor veel schade in Amstelveense woning

In een woning aan de Betje Wolfflaan in Amstelveen Bovenkerk is vanavond brand ontstaan in de meterkast. Er kwam veel rook vrij waardoor omliggende woningen ook even zijn ontruimd.

Een woordvoerder van de brandweer laat aan NH weten dat de brand vrij snel onder controle was. "De brand is waarschijnlijk ontstaan in de meterkast", zegt ze. "De bewoners van het huis stonden al buiten en er is niemand gewond geraakt." De brandweer heeft ook een aantal naastgelegen huizen ontruimd.

De brand heeft voor veel schade gezorgd. Een van de gasleidingen in de woning is ook beschadigd. "Er lekt nu gas weg, maar dat staat niet in de brand", zegt de woordvoerder. Er komt een specialist van Liander om het gaslek te dichten.

