Trainer Pastoor op z'n plek in Almere, waar eredivisie lonkt: "Het uiteindelijke doel"

Met een goed gevoel zit Alex Pastoor aan de paaslunch. De trainer uit Schoorl staat met Almere City zeer verdienstelijk op de derde plek in de eerste divisie, veroverde vorige week de derde periodetitel en hij verlengde onlangs zijn contract. "Ik zit in een fase van m'n trainersloopbaan dat ik goed wil kunnen werken."

"Ik heb het erg naar mijn zin", vertelt Alex Pastoor na de gewonnen thuiswedstrijd tegen Jong AZ (2-1). "Dit is een club in ontwikkeling en ik werk heerlijk samen met de directie." Begin 2022 begon Pastoor aan zijn klus in Flevoland en volgde hij daarmee de ontslagen Gertjan Verbeek op.

Toch hoopt Pastoor stiekem nog op directe promotie. Dat geldt voor de eerste twee ploegen van de ranglijst. Het gat met nummer twee Heracles is acht punten. "We hoeven voor geen enkele ploeg onder te doen en Heracles heeft op dit moment een aantal vervelende blessures."

Play-offs

Mocht dat niet lukken, dan kan dat nog via de play-offs waar Almere City door de periodetitel al voor geplaatst is. Op dit moment staan er in de reguliere competitie nog zes wedstrijden op het programma. De eerste volgende tegenstander voor de huidige nummer drie van de eerste divisie is zondag ADO Den Haag.

