Hoofddorp Pioniers zonder kleerscheuren door openingsweekend; drie keer raak tegen Amersfoort

Bij Pioniers begon de pas 17-jarige Just van den Ouweelen als eerste pitcher. Het talent uit de jeugdopleiding stond in zijn vier gegooide innings slechts één honkslag toe. De goede start van Van den Ouweelen werd opgevolgd door Sem Nijman, die eveneens sterk gooide vanaf de heuvel.

In aanvallend opzicht kwam Pioniers in de tweede slagbeurt al op een 2-0 voorsprong. Ondanks dat Pioniers niet daverend was aan slag, waren de bezoekers ook niet bij machte om Pioniers in toom te houden. Na de sterke opening van de thuisploeg brak er vervolgens een periode aan met wat minder honkslagen, maar gelukkig kon de ploeg van coach Jasper de Jong het publiek in de zesde en achtste inning nog trakteren op runs, waardoor de 4-0 eindstand op het bord stond.

Koploper

Door de derde zege op rij tegen Amersfoort is Pioniers gelijk ongeslagen in de hoofdklasse honkbal. Het deelt zo de leiding in de stand met HCAW en Neptunus, die ook ongeslagen bleven in het openingsweekend van de competitie.