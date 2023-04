Jan zamelt ieder jaar paaseieren in: "Voor de kinderen, zij hebben de toekomst"

Weldoener Jan van der Gracht organiseert dit jaar voor de zeventiende keer paaseieren zoeken in de stadsspeeltuin van Hoorn. Iedereen is welkom tijdens het paaseieren zoeken. "Of je nou arm of rijk bent, dat maakt niet uit. Een kind is een kind en daar gaat hem om" vertelt Jan. "Het is een mooie happening voor de kinderen, dan zijn ze er lekker uit."

Jan zet zich graag in voor anderen en dat doet hij al jaren. Hij houdt niet van stilzitten en met Pasen zamelt hij ieder jaar paaseieren in voor een zoektocht in de stadsspeeltuin. "Kinderen zijn de toekomst", zegt Jan. "Daar moeten we zuinig op zijn. Je weet niet hoe zij er bij zitten over twintig jaar." Samen met vrienden en vrijwilligers heeft hij vanmorgen een hoop eitjes verstopt. "Wat ik overhoud na zo'n dag gaat allemaal naar het bejaardentehuis toe", zegt Jan. Hij zit vaak bij de supermarkt om boodschappen in te zamelen voor mensen die het hard nodig hebben. Op die manier is hij ook aan de paaseitjes gekomen. "Ik denk wel dat het 250 kilo is", zegt hij blij. Lekker snoepen Niet alleen de kinderen zijn blij met het paaseieren zoeken, ook ouders vinden het leuk. "Dan hebben ze wat te doen met Pasen", zegt een moeder. "Vooral lekker snoepen. Ze hebben hartstikke veel lol ervan." Jan doet veel voor de mensen in Hoorn en hij denkt nog niet aan stoppen. "Zolang ik het nog kan doen, doe ik het. Volgend jaar ben ik 70, ik hoop dat ik het nog kan doen als ik 90 ben."