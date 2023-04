Agenten bestolen, aangereden en met pepperspray bespoten tijdens undercover-actie

Nadat de agenten in contact waren gekomen met iemand die een vuurwapen te koop aanbood, spraken ze op 11 december af, zogenaamd om het wapen te kopen. Dat zou gebeuren in het Oostelijk Havengebied. Terwijl ze in een auto op de J.M. van der Meylaan zaten, kwamen twee van de drie verdachten bij hen in de auto zitten om de koop af te ronden, uiteraard niet wetende dat ze met undercover-agenten te maken hadden.

Motoragenten aangereden

Tijdens het afhandelen van de deal pakte een van de verdachten, een 27-jarige man, ineens een hoop geld dat de agenten hadden meegenomen. De andere verdachte in de auto spoot vervolgens pepperspray naar de agenten. De verdachte die het geld had gestolen, zo'n tweeduizend euro, rende naar een auto waar de derde verdachte inzat. Ook dit was een 27-jarige man.

Toen die wilde wegrijden, zag hij twee motoragenten. Hij reed hard naar achteren, tegen de twee agenten aan, wat de rechtbank ziet als een poging tot zware mishandeling. Een van de motoragenten kwam naar eigen zeggen met zijn been klem te zitten tussen de auto en zijn motor. De agenten gaven meerdere stoptekens, maar die werden door de verdachte genegeerd. Later bleek bovendien dat de bestuurder van de auto geen rijbewijs had.

Alarmpistool en MDMA

De verdachten werden later aangehouden. In de auto werd een half geladen alarmpistool aangetroffen, maar de rechtbank acht niet bewezen dat de verdachte wist dat het wapen in de auto lag. Het wapen lag namelijk, niet zichtbaar, onder de bestuurdersstoel. In de woning van deze verdachte werden enkele dagen later 306 MDMA-tabletten aangetroffen.

De verdachte was eerder al veroordeeld voor geweldsdelicten en dit nieuwe incident gebeurde tijdens zijn proeftijd toen hij voorwaardelijke op vrije voeten was. De verdachte krijgt een celstraf opgelegd van negen maanden, waarvan drie voorwaardelijk. De man die het geld meenam uit de auto van de agenten krijgt een celstraf van vier maanden, waarvan een voorwaardelijk.